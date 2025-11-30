https://news.day.az/hitech/1798892.html 7-Eleven представила полностью автономный магазин - ВИДЕО Сеть супермаркетов 7-Eleven запустил свой первый магазин без персонала: сотня камер, лидары и искусственный интеллект. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Если покупатель взял с полки в корзину, то этот товар сразу же появится в счете.
7-Eleven представила полностью автономный магазин - ВИДЕО
Сеть супермаркетов 7-Eleven запустил свой первый магазин без персонала: сотня камер, лидары и искусственный интеллект.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Если покупатель взял с полки в корзину, то этот товар сразу же появится в счете.
