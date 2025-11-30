7-Eleven представила полностью автономный магазин

Сеть супермаркетов 7-Eleven запустил свой первый магазин без персонала: сотня камер, лидары и искусственный интеллект.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Если покупатель взял с полки в корзину, то этот товар сразу же появится в счете.