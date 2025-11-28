В Грузии проходит митинг оппозиции.

Как сообщает Day.Az, сторонники оппозиции устроили шествие в Тбилиси в годовщину протестов против решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

Митинг оппозиции организован перед зданием парламента Грузии.