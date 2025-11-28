https://news.day.az/world/1798615.html В Грузии проходит митинг оппозиции - ВИДЕО В Грузии проходит митинг оппозиции. Как сообщает Day.Az, митинг оппозиции организован перед зданием парламента Грузии.
Как сообщает Day.Az, сторонники оппозиции устроили шествие в Тбилиси в годовщину протестов против решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года.
