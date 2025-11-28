Рост одной из крупнейших экономик мира неожиданно ускорился

Экономика Индии во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) выросла на 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило министерство статистики страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Темпы роста ускорились по сравнению с 7,8% в предыдущем финквартале. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали замедление до 7,3%.

Потребительские расходы, на которые приходится порядка 60% ВВП страны, увеличились на 7,9%. Госрасходы сократились на 2,7%.

Рост в промышленном секторе Индии в минувшем квартале составил 9,1%, в строительной сфере - 7,2%.

В начале октября Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Индии в 2025/26 фингоду, который завершится в марте следующего года, до 6,5% с ожидавшихся ранее 6,3%. При этом оценка на 2026/27 фингод, напротив, была ухудшена до 6,3% с 6,5%.

Ожидается, что Индия останется самой быстрорастущей крупной экономикой мира, чему будет способствовать сохраняющийся высокий рост потребления, сообщалось в обзоре ВБ.

Резервный банк Индии (Центробанк страны) ожидает повышения экономики страны на 6,8% в этом фингоду.