Названо количество авиарейсов, прибывших в Азербайджан за полгода

За первые 6 месяцев 2025 года в Азербайджан воздушным транспортом прибыли 1 658 738 пассажиров на 12 322 рейсах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела организации обслуживания Главного таможенного управления воздушного транспорта Эльшан Сафарли в ходе пресс-тура, организованного в управлении.
"Объем перевезенного багажа за первые шесть месяцев составил 1 305 239 мест. За тот же период из страны вылетели 1 597 099 пассажиров на 12 331 рейсе, а объём перевезенного багажа составил 1 177 893 места", - отметил он.
