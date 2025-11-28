Поддержка AirDrop привела к сбою Wi-Fi на Android

Владельцы смартфонов Google Pixel 10 столкнулись с техническими сбоями после внедрения в Quick Share поддержки AirDrop. Как сообщают пользователи на официальных форумах Google, активация инструмента обмена файлами с iPhone приводит к сбою беспроводных модулей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по отзывам, при открытии меню Quick Share устройство автоматически отключает Wi-Fi, после чего исчезает список доступных сетей и становится невозможным повторное подключение. Единственным временным решением остается удаление последнего обновления компонента.

Google пока не выпустила исправляющий патч. Попытки пользователей обратиться в службу поддержки тоже не дают результата: обращения закрываются в баг-трекере с перенаправлением на форумы, тогда как модераторы рекомендуют направлять жалобы напрямую разработчикам.