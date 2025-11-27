https://news.day.az/society/1798268.html В Баку проходит Медиафорум ОТГ - ФОТО В Баку проходит Медиафорум Организации тюркских государств, направленный на укрепление их сотрудничества в сфере СМИ и коммуникации. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках Форума запланировано проведение двух панельных сессий.
В Баку проходит Медиафорум ОТГ - ФОТО
В Баку проходит Медиафорум Организации тюркских государств, направленный на укрепление их сотрудничества в сфере СМИ и коммуникации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках Форума запланировано проведение двух панельных сессий.
Панельные сессии будут посвящены темам "Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: пример экосистемы медиа тюркских государств" и "Возможности взаимного сотрудничества государств-членов ОТГ в сфере цифровых медиа".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре