В Баку проходит Медиафорум ОТГ

В Баку проходит Медиафорум Организации тюркских государств, направленный на укрепление их сотрудничества в сфере СМИ и коммуникации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках Форума запланировано проведение двух панельных сессий.

Панельные сессии будут посвящены темам "Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: пример экосистемы медиа тюркских государств" и "Возможности взаимного сотрудничества государств-членов ОТГ в сфере цифровых медиа".

