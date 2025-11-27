https://news.day.az/politics/1798377.html Военнослужащий подорвался на мине в Лачине Военнослужащий Министерства обороны Азербайджана Вусал Джаббаров подорвался на мине в Лачинском районе. Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, в результате взрыва мины военнослужащий получил тяжёлые ранения. По словам его родственников, вследствие взрыва Вусалу Джаббарову была ампутирована одна нога.
