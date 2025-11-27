Военнослужащий подорвался на мине в Лачине

Военнослужащий Министерства обороны Азербайджана Вюсал Джаббаров подорвался на мине в Лачинском районе.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, в результате взрыва он получил тяжёлые ранения и был госпитализирован в Главный клинический госпиталь Минобороны.

По словам родственников Джаббарова, вследствие ему ампутировали ногу.

Состояние военнослужащего остаётся тяжёлым.

Ранее мы сообщали, что на территории села Бала Джафарли Газахского района Азербайджана, расположенного в пограничном с Арменией регионе, произошел минный инцидент.