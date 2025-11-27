Турция планирует разведку месторождений сланцевой нефти.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар, выступая на заседании Промышленной палаты Стамбула.

По его словам, метод поиска сланцевой нефти методом разрыва пласта может выявить намного большие резервы "черного золота", нежели традиционное бурение, которое ранее привело к обнаружению крупнейшего месторождения страны в районе Габар.

"Использование сланцевой нефти может изменить "правила игры" в энергетике", - подчеркнул А.Байрактар, акцентировав внимание на росте потребностей национальной экономики.

Глава Минэнерго отметил, что за последние 23 года объем ВВП Турции вырос с 240 млрд долларов до 1,6 трлн долларов, а экспорт увеличился с 35 млрд долларов до 270 млрд долларов. "Как результат резко возрос и спрос на энергоносители. За последние два с лишним десятилетия года, мы потратили на импорт энергоносителей в целом 1 триллион 20 миллиардов долларов. Очень важно снизить эту зависимость", - сказал министр.

Он отметил, что в зоне месторождения в районе горы Габар в провинции Ширнак на сегодняшний день трудятся 3600 специалистов, которые обеспечивают добычу 80 тыс. баррелей нефти в сутки. "Одна лишь добыча нефти в Ширнаке приносит Турции 2 млрд долларов в год. Разведка нефти проводится и в провинции Диярбакыр", - рассказал А.Байрактар.

Министр подчеркнул при этом значимость участия Турции в энергетических проектах за рубежом. "Сегодня турецкие компании задействованы в нефтегазовых проектах в Ливии, Ираке, Сирии, Азербайджане, Туркменистане и Казахстане", - пояснил он.

Глава Минэнерго Турции напомнил и об участии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на климатическом саммите COP29 в Азербайджане: "На COP29 турецкий лидер объявил всему миру, что Турция нацелена на доведение мощностей солнечных и ветряных электростанций до 120 тысяч МВт. Сегодня этот показатель составляет 38 тысяч МВт. Для достижения заявленной задачи, мы должны увеличивать установленные мощности возобновляемой генерации на 8-9 тысяч МВт в год".