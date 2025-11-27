https://news.day.az/world/1798165.html Национальные парки США повысят плату за посещение для иностранцев Служба национальных парков США заявила, что собирается взимать с иностранных туристов дополнительную плату в размере 100 долларов за вход в некоторые из самых популярных парков страны. Как передает Day.Az, об этом пишет ABC News.
Служба национальных парков США заявила, что собирается взимать с иностранных туристов дополнительную плату в размере 100 долларов за вход в некоторые из самых популярных парков страны.
По данным Министерства внутренних дел США, изменение платы затронет 11 национальных парков, включая Гранд-Каньон, Йеллоустоун и Йосемити.
Согласно заявлению департамента, в рамках изменений, которые вступят в силу 1 января.
Для иностранных туристов стоимость годового пропуска в парки вырастет до 250 долларов, в то время как для жителей США она по-прежнему составит 80 долларов.
