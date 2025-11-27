https://news.day.az/world/1798163.html Возросло число погибших в результате пожара в Гонконге В результате пожара в Гонконге число погибших достигло 36 человек. Как сообщает AПA со ссылкой на местные СМИ, ещё 279 человек числятся пропавшими без вести. Десятки людей получили травмы и были госпитализированы. Ранее мы сообщали, что в северном районе Тай По в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге вспыхнул пожар.
