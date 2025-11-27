Возросло число погибших в результате пожара в Гонконге

В результате пожара в Гонконге число погибших достигло 36 человек.

Как сообщает AПA со ссылкой на местные СМИ, ещё 279 человек числятся пропавшими без вести.

Десятки людей получили травмы и были госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что в северном районе Тай По в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге вспыхнул пожар.