Иран увеличит грузоперевозки с Азербайджаном и Россией по коридору «Север-Юг»

Планируется увеличить грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" до 2 миллионов тонн в год.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках проходящего в Баку 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор компании "Железные дороги" Джаббар Али Закери.

По его словам, в связи с тем, что железная дорога Решт-Астара в рамках коридора "Север-Юг" в настоящее время не функционирует, грузоперевозки будут осуществляться по схеме "поезд-автомобиль-поезд".

Закери сообщил, что в долгосрочной перспективе планируется увеличить грузоперевозки до 15 миллионов тонн.