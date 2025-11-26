https://news.day.az/politics/1798006.html Замедление мирного процесса связано с армянским национализмом - Керим Аллахвердиев на платформе Baku Network - ВИДЕО Замедление мирного процесса связано с армянским национализмом. Как передает Day.Az, об этом сказал ученый мирового уровня - доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Европейской Академии Керим Аллахвердиев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Замедление мирного процесса связано с армянским национализмом - Керим Аллахвердиев на платформе Baku Network - ВИДЕО
Замедление мирного процесса связано с армянским национализмом.
Как передает Day.Az, об этом сказал ученый мирового уровня - доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Европейской Академии Керим Аллахвердиев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре