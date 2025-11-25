Процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией неизбежен

В эфире аналитической платформы Baku Network вышел новый выпуск программы "Диалог с Тофиком Аббасовым". Проект на этот раз сосредоточился на перспективах мирного урегулирования и восстановлении нормальных отношений между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем студии стал ученый мирового уровня - доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Европейской Академии Керим Аллахвердиев. Ученый, известный не только фундаментальными исследованиями в области лазерной физики, но и умением здраво, без эмоций и политических искажений анализировать общественные и геополитические процессы.

В центре обсуждения - вызовы, которые встают перед нормализацией отношений после завершения войны. Аллахвердиев акцентировал, что значительная часть этих препятствий создается искусственно и подпитывается националистическими политическими группировками, прежде всего дашнакскими структурами. Именно они оказывают давление не только на внутреннюю политику Армении, но и на армянскую диаспору по всему миру, поддерживая атмосферу конфронтации.

"Дашнакская партия, хотя формально и не во власти, удерживает влияние повсюду, где живут армяне. Методы стандартные: запугивание, убеждение, покупка лояльности. Это давно вышло за пределы политики".



Говоря о перспективах мирного курса, Аллахвердиев отметил, что правящая партия "Гражданский договор" в Армении пытается снижать градус напряжения.

Отдельной частью обсуждения стало сравнение уровней национализма в странах региона. По наблюдениям Аллахвердиева, националистические установки в Армении заметно глубже, чем в соседних государствах: "Это не только идеология - это модель поведения, закрепленная десятилетиями".

Несмотря на всю сложность политического контекста, Аллахвердиев выразил уверенность, что ядром нормализации станет прямой человеческий диалог. Не дипломатические формулы, а обычные контакты людей, профессиональные связи, совместные проекты.

Он привел и личный опыт общения с армянскими коллегами на международных конференциях: "На Западе я не чувствовал национализма. Они честно говорили, что конфликт никому не нужен. Но в Армении говорить это вслух боятся".

Завершая разговор, Аллахвердиев выразил уверенность, что процесс нормализации неизбежен: "Нормальные отношения обязательно восстановятся. Мы уже движемся в этом направлении. Главное - не позволить националистам диктовать сценарии будущего".

Ведущий программы Тофик Аббасов поддержал эту оценку, отметив, что регион вступает в фазу, где рациональность и прямое человеческое общение будут определять новую архитектуру мира.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: