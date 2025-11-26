Ученые определили свойства «лавы» из чернобыльского реактора

Кристаллографы Санкт-Петербургского госуниверситета проанализировали образец так называемой лавы - вещества, полученного из подреакторного помещения разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) и выявили неустойчивость этого материала к внешним условиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, научный коллектив провел анализ фазового состава микрообразца такой лавы из помещения №305/2. Считается, что именно эта зона была главным источником высокорадиоактивного расплава после аварии на станции.

Выяснилось, что чернобыльская "лава" состоит из продуктов взаимодействия ядерного топлива (оксида урана) с циркониевыми оболочками тепловыделяющих элементов и силикатными материалами (серпентинитом и бетоном). Через паропроводы расплав протек в нижние подреакторные помещения, где и затвердел, превратившись в вещество, внешне напоминающее вулканическую лаву.

Такую "лаву" принято делить на два основных типа - черную и коричневую. Они различаются химическим составом, в том числе концентрацией урана, а также количеством содержащихся в них включений. До сих пор остается неясным, существовал ли единый расплавленный очаг, который впоследствии разделился на слои, или под реактором сформировались два независимых очага разного цвета.

Кристаллографы СПбГУ вместе с коллегами из других научно-образовательных организаций также исследовали желтый налет, сформировавшийся на образце в процессе его хранения в Радиевом институте в период с 1990 по 2011 год. По словам ученых, плотные и прочные на вид образования начали разрушаться даже в лабораторных условиях, что свидетельствует об их химической нестабильности под влиянием окружающей среды.

"В нашем случае даже не потребовалось присутствия грунтовых вод - хватило лишь атмосферной влаги. Это демонстрирует, насколько восприимчивы чернобыльские лавы к внешним воздействиям и насколько строгий контроль необходим за такими объектами для обеспечения экологической безопасности", - пояснил один из авторов исследования, профессор кафедры кристаллографии СПбГУ Владислав Гуржий.