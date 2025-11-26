В Notepad на Windows появилась поддержка таблиц

Microsoft расширила функциональность приложения Notepad в Windows 11, внедрив поддержку таблиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте поддержки компании.

Нововведение уже доступно в тестовых сборках Dev и Canary для участников программы Windows Insider и в ближайшем будущем станет доступно пользователям стабильных сборок Windows 11.

Помимо работы с таблицами, обновленная версия приложения Notepad, которое теперь заменяет "Блокнот", получила улучшенные встроенные инструменты на базе искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут создавать и редактировать простые табличные структуры непосредственно в приложении, что делает его более универсальным инструментом для повседневных задач.

Хотя по уровню возможностей Notepad по-прежнему уступает полноценным офисным редакторам в пакете Microsoft Office, расширение базового функционала повышает его практическую ценность. При этом приложение остается бесплатным и предустановленным в Windows 11, тогда как многие альтернативные решения требуют отдельной установки и платной подписки.