Обсуждены новые совместные проекты Азербайджанского и Турецкого театров оперы и балета

Обсуждены вопросы текущего сотрудничества между Государственным академическим театром оперы и балета и Генеральной дирекцией Турецкой государственной оперы и балета.

Как передает Day.Az, обсуждения состоялись в ходе встречи директора Государственного академического театра оперы и балета Юсифа Эйвазова и руководителя Генеральной дирекции Турецкой государственной оперы и балета Тана Сагтюрка.

Также была достигнута договоренность о реализации совместных проектов, подготовке совместных гастрольных программ, обмене солистами и творческими коллективами, а также организации мастер-классов специалистами обоих театров.