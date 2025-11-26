Какие японские автомобили лучше не покупать?

Покупателям автомобилей рекомендовали с осторожностью относиться к выбору ряда популярных японских моделей, поскольку их приобретение может привести к серьезным расходам на обслуживание и разочарованию от владения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gobankingrates, механик и автолюбитель Алан Гельфанд отметил, что некоторые машины страдают от стойких технических недостатков, которые зачастую проявляются еще до пробега в 160 тыс. км.

По его словам, семь японских моделей стоит либо обходить стороной, либо тщательно проверять перед покупкой, чтобы избежать лишних затрат.

Nissan Altima

Гельфанд утверждает, что главным слабым местом Altima остается вариатор. По его словам, трансмиссия подвержена вибрациям, потере мощности и другим сбоям, которые могут проявиться задолго до пробега в 160 тыс. км.

Симптомы часто включают нестабильный разгон, посторонние звуки и высокие обороты при минимальном ускорении.

По данным Cars.com, замена вариатора после завершения гарантии может стоить от $3500 и выше.

Toyota RAV4 Prime (Plug-In Hybrid)

Как отметила эксперт Car Coach Reports Лорен Фикс, усложненная конструкция гибридной версии RAV4 Prime привела к проблемам с охлаждением батареи и сбоям в гибридной трансмиссии.

В Consumer Reports владельцы сообщали о поломках электронных систем, отказах оборудования и длительном ремонте, включая отзыв критически важных узлов гибрида.

Неисправности электроники - зависание дисплея, проблемы с зарядкой и ложные предупреждения о низком заряде - рассматриваются как ключевые красные флаги.

Honda Passport

Модели ранних лет выпуска Honda Passport страдали от вибраций трансмиссии, утечек в заднем дифференциале и сложностей в электронике. Consumer Reports фиксировал случаи повторных ремонтов этих узлов, иногда еще до достижения 80 тыс. км.

По словам Гельфанда, дорогой ремонт трансмиссии после окончания гарантии может сделать покупку этого автомобиля невыгодной.

Владельцам стоит обращать внимание на сигнальные лампы, рывки при переключении передач или запаздывание включения полного привода.

Infiniti QX60

Эту модель критикуют за ненадежный вариатор и хронические проблемы с электрикой. Владельцы сообщали о внезапных отказах трансмиссии и регулярных сбоях электрооборудования, что приводит к значительным затратам на ремонт и снижению стоимости автомобиля при перепродаже.

Гельфанд подчеркивает, что расходы на обслуживание с возрастом машины могут превысить ее рыночную стоимость.

Частые вибрации коробки передач и постоянно загорающиеся индикаторы неисправностей являются тревожными признаками.

Mitsubishi Outlander

Лорен Фикс отметила у Outlander проблемы с электроникой, вибрациями трансмиссии и посредственным качеством сборки. Consumer Reports также оценивает надежность модели как лишь среднюю.

Владельцы нередко жалуются на сбои мультимедийной системы, неисправности разъемов зарядки и повторяющиеся поломки, которые сервисные центры не всегда могут устранить.

Потенциальным покупателям рекомендуют проверять сигнальные лампы, историю обслуживания и прислушиваться к шумам в работе двигателя и коробки.

Subaru Ascent

Модель известна проблемами с герметичностью головки блока цилиндров, которые сохраняются и в некоторых новых версиях. По данным Olive.com, владельцы сталкивались с выходом из строя прокладок примерно к 160 тыс. км, что приводило к утечкам масла и охлаждающей жидкости.

Гельфанд поясняет, что ремонт таких неисправностей обходится дорого, а связанные сбои в охлаждении и трансмиссии усложняют эксплуатацию.

Сладковатый запах антифриза и частый перегрев - ключевые признаки надвигающихся проблем.

Mazda CX-9

Турбированный двигатель объемом 2,5 литра подвержен образованию нагара и поломкам турбины, особенно при нерегулярном обслуживании. По данным MazdaWorld, замена турбины может стоить от $2000 до $3000, а удаление сильных отложений требует длительной и дорогой процедуры.

Эксперты отмечают, что падение мощности и запах горелого масла - характерные сигналы неполадок этого двигателя.