Возобновлен матч V тура между командами U-19 "Наполи" и "Карабаха" общего этапа Юношеской лиги УЕФА. Как сообщили Day.Az в агдамском клубе, встреча, которая была остановлена на 61-й минуте из-за сильного дождя, продолжается.
Отметим, что сегодня основные команды "Наполи" и "Карабаха" встретятся друг с другом в рамках общего этапа Лиге чемпионов УЕФА. Этот матч начнется по бакинскому времени в 00:00.
