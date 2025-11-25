У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у побережья Филиппин.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 66 км к юго-востоку от города Мати (остров Минданао) с населением около 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.