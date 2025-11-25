Почему ВИЧ остается в организме даже после лечения?

Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда выяснили, что особые иммунные клетки pDCs могут способствовать сохранению ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) несмотря на эффективную антиретровирусную терапию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Science Translational Medicine (STM).

Ученые сосредоточились на плазмоцитоидных дендритных клетках - редких иммунных клетках, которые запускают ранний противовирусный ответ. При хронической ВИЧ-инфекции они становятся гиперактивными и поддерживают постоянное иммунное воспаление. Такая непрерывная стимуляция ослабляет Т-клетки, отвечающие за уничтожение вируса, и позволяет ВИЧ сохраняться в скрытых резервуарах организма.

По данным авторов, чрезмерная активность пути pDC-интерферона, необходимого для защиты от вирусов, парадоксально снижает иммунный контроль над инфекцией и объясняет, почему воспаление сохраняется у пациентов, получающих лечение.

Ключевые выводы были подтверждены не только на лабораторных моделях, но и при анализе крови людей с ВИЧ. Снижение гиперактивности этих клеток помогало восстанавливать функцию противовирусных Т-клеток и уменьшало вирусный резервуар. Эффект усиливался при сочетании с ингибитором иммунных контрольных точек - терапией, активизирующей истощенные иммунные клетки.

Авторы подчеркивают, что открытие может повлиять на поиск стратегий, направленных на долговременную ремиссию и потенциальное излечение. По словам исследователей, дальнейшие работы должны определить, возможно ли безопасно модулировать активность плазмоцитоидных дендритных клеток и использовать этот механизм в терапии.