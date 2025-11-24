Азербайджан представлен на международном фестивале гастрономической культуры во Вьетнаме

В Ханое прошла XIII благотворительная ярмарка "Международный фестиваль гастрономической культуры", организованная Министерством иностранных дел Вьетнама.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия ярмарки приняли участие супруга генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламы - Но Фон Ли, официальные лица государства и правительства, главы аккредитованных во Вьетнаме дипломатических миссий, представители регионов, а также неправительственных организаций и СМИ.

В ходе фестиваля на азербайджанском стенде были представлены национальные сувениры нашей страны, фотографии и другие материалы, отражающие исторические визиты великого лидера Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году и вьетнамского лидера Хо Ши Мина в Баку в 1959 году, а также встречу генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время его государственного визита в Баку в мае текущего года, а также участникам и гостям были представлены изысканные образцы азербайджанской кухни (кутабы, долма, плов, различные виды шашлыков и азербайджанский чай).

По приглашению посольства Азербайджана известный шеф-повар в сфере международной кулинарии, вице-президент Всемирной ассоциации барбекю (WBQA), официальный судья Всемирной ассоциации шеф-поваров (WACS), наш соотечественник Сахиб-Давид Исрафилов представил на фестивале наши национальные блюда.

Один из самых посещаемых павильонов фестиваля местными жителями и иностранными туристами был павильон Азербайджана. Студенты Ханойского колледжа торговли и туризма, партнера посольства на фестивале, оказали всяческую поддержку работе азербайджанского павильона.