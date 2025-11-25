Эта страна сохраняет титул самой счастливой

Финляндия борется с экономической стагнацией, растущей безработицей, плохим состоянием государственных финансов, но ей все же удалось восьмой год подряд завоевать титул самой счастливой страны в мире в ежегодном Всемирном докладе о счастье этого года.

Как передает Day.Az, по словам экспертов, успех Финляндии во многом обусловлен щедрой системой социального обеспечения. Но сейчас она сокращается, поскольку министры сталкиваются с растущими социальными издержками, связанными со старением населения, пишет Reuters.

Зависящая от экспорта экономика Финляндии переживает не лучшие времена после краха телефонного бизнеса Nokia, некогда самой дорогой компании Европы, в 2014 году после того, как она неуклюже перешла на сенсорные смартфоны. Санкции против соседней России из-за войны в Украине также ударили по экспорту и туризму, а неопределенность в отношении пошлин и мировой торговли представляет собой дополнительную проблему.

Банк Финляндии прогнозирует экономический рост на 0,3% в этом году, что ниже прогноза 0,4% в 2024 году.

Уровень безработицы в Финляндии является одним из самых высоких в Европейском союзе и достиг самого высокого уровня как минимум за 15 лет - 10,3% в октябре, согласно данным Статистического управления Финляндии, опубликованным во вторник. Среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель был более чем вдвое выше - 22,4%.

Ожидается, что Европейская комиссия во вторник примет решение о том, предлагать ли Финляндии применить к ней так называемую "процедуру чрезмерного дефицита", после того как, по ее прогнозам, в течение следующих трех лет дефицит бюджета Финляндии будет превышать установленный ЕС лимит в 3%.

Но счастье - это нечто большее, чем просто экономика.

По словам основателя и редактора отчета, почетного профессора Джона Хелливелла, оценки жизни, которые люди дают в ходе опроса о счастье, в большей степени определяются такими факторами, как устойчивость и способность "совместно и конструктивно справляться с трудными временами", а не национальными экономическими условиями. "Конечно, у Финляндии очень высокий уровень устойчивости", - сказал он.

Данные опроса аналитической компании Gallup не выявили существенных колебаний в уровне удовлетворенности финнов. В опросе также учитываются такие ключевые показатели, как ВВП на душу населения, социальная поддержка и ожидаемая продолжительность здоровой жизни.