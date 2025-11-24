Ушел из жизни знаменитый индийский актер Дхармендра

На 91-м году жизни скончался знаменитый индийский актер Дхармендра Деол.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hindustan Times, смерть актера наступила сегодня утром.

Дхармендра был госпитализирован 11 ноября. За многолетнюю карьеру он сыграл в сотнях фильмов и получил широкую известность благодаря работам в картинах "Зита и Гита", "Али-Баба и сорок разбойников", "Камень и цветок", "Месть и закон" и других.