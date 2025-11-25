Жители Нью-Йорка получат криптовалютные выплаты в рамках соцподдержки

Некоторые жители Нью-Йорка получают криптовалюту как часть системы социальной защиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Business Insider, в рамках инициативы некоммерческая организация GiveDirectly раздаст 160 жителям Южного Бронкса и Восточного Гарлема по 12 000 долларов в криптовалюте. Программа профинансирована за счет пожертвования от криптовалютной биржи Coinbase.

Известно, что с сентября 2025 года участники получают по 800 долларов ежемесячно в USDC. В ноябре им также выдали разовую выплату в размере 8000 долларов. Завершение программы запланировано на февраль 2026 года.

В отличие от классических моделей базового дохода, где выплаты равномерно распределены в течение длительного периода, здесь часть средств предоставляют сразу, говорится в пресс-релизе. По словам руководительницы проекта Эммы Келси, такая структура выплат основана на исследованиях, которые демонстрируют большую эффективность крупных разовых переводов.

Также она добавила, что GiveDirectly выбрала Нью-Йорк из-за сочетания двух факторов: высокого уровня бедности в выбранных районах и благоприятного отношения местных политиков к криптовалютной индустрии.

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп объявил, что большинство американцев получит "тарифный дивиденд" в размере не менее 2000 долларов.