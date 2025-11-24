Азербайджанские арбитры по гандболу получили назначение на матч Лиги Европы

Азербайджанские арбитры международной категории по гандболу Эмиль и Эрнест Агакиши получили назначение.

Как сообщает İdman.Biz, опытные судьи будут обслуживать матч группового этапа Лиги Европы между хорватским MRK Sesvete и северомакедонским "Вардар".

Отметим, что встреча состоится 25 ноября в Загребе, а представителем Европейской федерации гандбола выступит косовский функционер Эшреф Бегири.