"Узбекнефтегаз" и SOCAR обсудили цифровую трансформацию до 2030 года в Баку

В ходе рабочей поездки в Баку делегация АО "Узбекнефтегаз" и представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обсудили стратегию цифровой трансформации узбекской компании до 2030 года, включая развитие новой IT-архитектуры, вопросы информационной безопасности и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью Caspian Innovation Center, заводом SOCAR Carbamide, а также нефтеперерабатывающим заводом SOCAR.

Кроме того, представители узбекской компании изучили систему корпоративного управления SOCAR: работу по контролю исполнительской дисциплины, систему документооборота, аналитические панели в режиме реального времени, внедрение инструментов искусственного интеллекта и комплексную инфраструктуру кибербезопасности, включающую Security Operations Center, Security Engineering и Security Compliance.

Напомним, что в августе 2024 года "Узбекнефтегаз" и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в гидрокарбонатной сфере, что дало старт геологическим исследованиям на плато Устюрт, включая сейсмическую разведку и подготовку к добыче углеводородов.

Кроме того, 24 июля 2025 года стороны заключили соглашение о разделе продукции (PSA), которое предусматривает полное обеспечение Узбекистана внутренними потребностями в нефти на ближайшие 25 лет. Добываемый газ также будет направляться на внутренний рынок, поддерживая промышленность страны доступными и качественными нефтепродуктами.