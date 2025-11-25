Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар.

День города Кяльбаджар отмечается во второй раз. Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 31 июля 2023 года, 25 ноября отмечается как День города Кяльбаджар.

Установление этого знаменательного дня связано с датой освобождения Кяльбаджара от оккупации армянскими вооруженными силами. Сегодня - 25 ноября - проходит 5 лет со дня освобождения от оккупации Кяльбаджара.

Отметим, что в результате 44-дневной Отечественной войны Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции и покинуть территории. В соответствии с трехсторонним Заявлением, подписанным Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, ВС Армении 25 ноября вышли из Кяльбаджарского района.

Таким образом, освобожденный от оккупации 25 ноября Кяльбаджарский район перешел под контроль азербайджанской армии.