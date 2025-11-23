По делу о пожаре с тремя погибшими в Баку задержан директор клиники

В связи с пожаром в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, приведшим к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечён директор клиники Loft Dent Бахруз Сахиб оглу Пашаев.

Как передает Day.Az, клиника расположена в подвальном помещении этого здания.

Бахруз Пашаев арендовал на основании договора нежилые помещения в подвальном и первом этажах многоэтажного жилого дома указанного здания.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили АПА информацию.

Отметим, что 21 ноября в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку произошел пожар, в результате которого погибли Самир Кямал оглу Магомедов (1984 г.р.), Арзу Али гызы Ганбарли (2018 г.р.) и Кёнуль Велибей гызы Гумбетова (1977 г.р.).