"Сумгайыт” подаст жалобу в АФФА

Футбольный клуб "Сумгайыт" намерен обратиться в АФФА с официальной жалобой на работу арбитров в матче XII тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карабаха". В клубе считают, что ряд ключевых эпизодов был оценен неправильно и повлиял на исход встречи, завершившейся победой агдамской команды со счетом 4:2.

В разговоре с İdman.Biz пресс-секретарь клуба Заур Худиев подчеркнул, что игра проходила в яркой атмосфере, однако судейские решения испортили впечатление от матча.

Матч "Сумгайыт" - "Карабах" был динамичным и отличался зрелищной и бескомпромиссной борьбой. Стадион был полностью заполнен, и, вероятно, это был матч с рекордной посещаемостью в сезоне. К сожалению, эту прекрасную атмосферу омрачили ошибки арбитра", - отметил он.

Худиев заявил, что несколько решений главного судьи Фарида Гаджиева вызвали недоумение у команды.

По его словам, ключевым стал эпизод в начале встречи, когда Александр Рамалингом выходил в быстрый контратакующий выпад, а игрок "Карабаха" Эммануэль Аддаи остановил его фолом.