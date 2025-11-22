Производитель умных колец пожаловался на Samsung и других конкурентов

Компания Oura инициировала разбирательство в Комиссии по международной торговле США (ITC) в отношении Samsung, Reebok, Zepp и Nexxbase. Производитель умных колец обвинил конкурентов в нарушении собственных патентов, связанных с конструкцией и технологией производства устройств, о чем сообщил на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению Oura, предметом спора стали патенты, охватывающие архитектуру корпуса умного кольца, внутренние и внешние компоненты, а также применяемые производственные процессы. Компания утверждает, что являлась одним из пионеров рынка и намерена последовательно защищать свою интеллектуальную собственность.

В Oura подчеркнули, что придерживаются стратегии лицензирования через роялти: компания предлагает другим производителям легальный доступ к технологиям через патентные лицензии. Аналогичные договоренности ранее были достигнуты с Circular, RingConn и OMATE. В компании заявили о готовности рассматривать переговоры и с другими участниками рынка.

Oura Ring - это смарт-кольцо, которое постоянно отслеживает показатели здоровья. Устройство внешне оно напоминает обычное украшение, но внутри содержит множество датчиков.