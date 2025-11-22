Раскрыты подробности о встрече министра армии США с чиновниками из Европы

Тон встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с послами и чиновниками Евросоюза, прошедшей накануне вечером, можно назвать тошнотворным. Об этом написала газета The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На встрече делегаций Дрисколл заявил, что "настроен оптимистично", предупредив, что Вашингтон не станет проявлять гибкость.

"Администрация Трампа заявила украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров в отношении ее плана по окончанию войны ограничены... Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как "тошнотворный"", - написала FT.