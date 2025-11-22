Зеленский обсудил с Туском детали текущей дипработы с Европой и США

Президент Украины Володимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Как сообщает Day.Az, украинский лидер поделился этой информацией в своих социальных сетях.

Зеленский отметил, что проинформировал Туска о деталях текущей дипломатической работы с Европой и США.

По его словам, крайне важно держать партнёров, которые поддерживают Украину с первых дней войны, в курсе происходящего.

Он выразил благодарность Дональду Туску и польскому народу за неизменную помощь и солидарность.

