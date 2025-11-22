Украина и США проведут консультации по мирному соглашению

Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", - написал Умеров в телеграм-канале.

Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который "прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов".