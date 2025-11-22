https://news.day.az/world/1797224.html Украина и США проведут консультации по мирному соглашению Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Украина и США проведут консультации по мирному соглашению
Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
"На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", - написал Умеров в телеграм-канале.
Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который "прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре