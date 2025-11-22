https://news.day.az/society/1797193.html Новые автомобильные номера без дефиса - ВИДЕО Как сообщалось ранее, в соответствии с новым госстандартом в государственных регистрационных номерных знаках, которые будут выдаваться транспортным средствам, больше не будет использоваться дефис между цифрами и буквами. Как передаёт Day.Az, в социальных сетях уже распространились изображения и видео этих новых номерных знаков.
