Грета Тунберг покрасила воду в Венеции в зеленый цвет

Шведская активистка Грета Тунберг вылила краситель в воду Венеции. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Акция движения Extinction Rebellion прошла на мосту Риальто утром 22 ноября. Экоактивисты вылили красящее вещество флуоресцеин в Гранд-канал, в результате вся вода в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет. Губернатор региона Венето Лука Дзайя отметил, что подобные действия наносят ущерб Венеции, вынуждают внепланово реставрировать город "и, как ни парадоксально, загрязняют окружающую среду".

Это не первая выходка подобного рода. Аналогичная акция прошла в 2023 году.

Флуоресцеин считается безопасным для окружающей среды веществом. Среди прочего, он используется в гидрологии для выявления перемещения подземных вод и подземных рек.