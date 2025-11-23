Инвестиции в этот сектор в Азербайджане выросли

В январе-октябре текущего года в Азербайджане из инвестиций, направленных в основной капитал, в промышленный сектор было направлено 6,081 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно информации, этот показатель на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За этот период удельный вес инвестиций, направленных в основной капитал, в указанном секторе составил 41%.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года из всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы страны в основной капитал было инвестировано 14,830 млрд манатов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 8,8%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 6,0%.

