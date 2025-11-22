Арестован руководитель, обвиняемый в гибели 4 сотрудников отеля

Как сообщалось ранее, 21 ноября в Бинагадинском районе Баку, на шоссе Хырдалан-Бинагади, сотрудники отеля "Lake Hotel" Джавидан Мурадлы (1997 г.р.), Эмиль Гулиев (2005 г.р.), Эльтадж Алиев (2006 г.р.) и Акпер Зейналов (2007 г.р.) погибли в результате поражения электрическим током во время выполнения работ.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело по ст. 162.3 УК Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В рамках уголовного дела с участием прокурора-криминалиста и соответствующего эксперта был проведён подробный осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства, выполнено множество следственных действий, а также назначены экспертизы.

На основании собранных доказательств были установлены обоснованные подозрения в том, что арендатор Lake Hotel Агасиф Вердиев, при планировании и выполнении работ в охранной зоне электрической сети, нарушил требования "Размеры охранных зон электрических сетей и требования к ведению хозяйственных работ на этих территориях", утверждённые решением Кабмина Азербайджана от 16 мая 2024 года, а также другие нормативные акты, нарушив правила технической безопасности и охраны труда.

Агасиф Вердиев 21 ноября был задержан прокуратурой района как подозреваемый по уголовному делу.

22 ноября А. Вердиев был привлечён в качестве обвиняемого по статье 162.3 УК, ему предъявлено обвинение.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда Баку в отношении А. Вердиева избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное следствие, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех лиц, виновных в произошедшем, и привлечения их к ответственности.

О результатах будет предоставлена дополнительная информация.