Гороскоп на 23 ноября

Сегодня звезды гороскопа готовы открыть для вас широкие перспективы и предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное - не зевать! Особенно удачным день будет для организаторов всех мастей, а также для тех, чей успех зависит от сегодняшних переговоров. В этот день главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного. Воспользуйтесь этим расположением звезд, чтобы реализовать свои задумки, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей - если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Овен сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Телец

Сегодня - отличный день для Тельца! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Тельцу придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Телец способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, - такая уж особенность у этого дня!

Близнецы

Сегодня Близнецы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления - такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Близнецы способны исподволь дергать, чтобы получить нужный им результат. В конце концов, Близнецы получат то, к чему они стремятся, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа их вряд ли сильно обрадует.

Рак

Сегодня, если у Рака намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Рак сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Рака, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Лев

Сегодня удел Льва - помогать окружающим, особенно близким. У Льва может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Лев способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость - для этого Льву сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Дева

Сегодня Дева настроена на борьбу, однако бороться ей будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ей победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Девой, достаточно ей предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Дева сегодня будет чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца ей просто не будет равных!

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам посвятить время решению проблем с близкими людьми - если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Весы, и их близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам - и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Скорпион

Сегодня в повседневных задачах Скорпион может действовать на автопилоте - настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Скорпиона, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Стрелец

Сегодня Стрельца ждет много встреч - и запланированных, и внезапных - каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Стрельца способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Стрельцу необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Козерог

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Козерога, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Козерогу следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Козерог способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Водолей

Сегодня Водолею следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Водолею провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Водолей окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем - принесет проблемы.

Рыбы

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Рыб. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, сегодня Рыбы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Рыбы - настоящие телепаты.