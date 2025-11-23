Венгерские археологи вскрыли саркофаг времен Римской Империи
Археологи Музея истории Будапешта произвели вскрытие саркофага, пролежавшего под землей около 1700 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
"Особенность находки в том, что саркофаг был герметично закрыт. Ранее его не трогали, и поэтому он остался цел", - заявила Габриэлла Фэниес, археолог, возглавляющий раскопки.
Как сообщает AP, внутри саркофага были найдены останки женщины и несколько вещей, которые, предположительно, принадлежали ей: два стеклянных сосуда, бронзовые фигурки и монеты, костяная заколка для волос, янтарное ювелирное украшение и следы ткани с золотыми нитями.
По информации агентства, захоронение пролежало нетронутым под землей в столичном районе Обуда. Во время, когда саркофаг был захоронен, территория Венгрии являлась древнеримской провинцией Паннония. Археологи начали проводить экспертизу, чтобы узнать больше о найденных артефактах и останках, обнаруженных внутри саркофага.
