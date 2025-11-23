https://news.day.az/hitech/1797284.html Китайский робот Agibot A2 установил мировой рекорд - ВИДЕО Китайский робот Agibot A2 установил мировой рекорд, пройдя без остановок 106 километров между Сучжоу и Шанхаем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
