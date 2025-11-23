Новый iPhone 17 Pro Max оказался не сильно мощнее старых моделей

Автор YouTube-канала PhoneBuff опубликовал сравнительный тест, в котором оценил скорость работы сразу шести поколений смартфонов Apple - от iPhone 12 Pro Max до iPhone 17 Pro Max - с помощью роботизированных манипуляторов, выполняющих один и тот же набор задач на каждом устройстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе теста смартфоны проводили съемку и обработку изображений, запускали приложения, мобильные игры, а также редакторы фото и видео. Целью эксперимента стало наглядное сравнение реального прироста производительности между разными поколениями устройств на дистанции в несколько лет.

Результаты показали, что рост производительности оказался неравномерным. В ряде этапов iPhone 13 Pro Max демонстрировал сопоставимые результаты с более новыми моделями, что указывает на замедление темпов прироста в отдельных поколениях. При этом флагманская модель iPhone 17 Pro Max уверенно завершила тест первой, опередив конкурентов с заметным запасом времени.

Авторы эксперимента отмечают, что подобные позволяют наглядно оценить практическую динамику производительности устройств и реальный уровень улучшений.