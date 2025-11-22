Турция и Австралия определили формат совместного председательства на COP31

Турция и Австралия согласовали основные параметры партнерства в рамках подготовки и проведения 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Документ описывает распределение ролей между двумя странами, а также механизмы взаимодействия при организации переговоров и сопутствующих мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно договоренностям, представитель Турции должен быть выдвинут на пост Президента COP31. Он начнет исполнять функции сразу по завершении COP30. В рамках двустороннего механизма Турция поручит представителю Австралии должность "Президента по переговорам", который получит исключительные полномочия в ведении переговорного процесса на протяжении всего COP31. Для выполнения этой задачи будет назначен вице-президент COP31 от Австралии.

Предусмотрено, что Турция и Австралия будут проводить взаимные консультации по ключевым вопросам подготовки и проведения конференции. В случае расхождения во мнениях стороны будут вести консультации до достижения взаимоприемлемого решения.

COP31 пройдет в Турции, включая саммит мировых лидеров. Подготовительное совещание Pre-COP состоится на одном из тихоокеанских островных государств при поддержке Австралии. Это позволит международным участникам на месте ознакомиться с климатическими последствиями, вызовами и решениями региона, а также усилить поддержку тихоокеанских инициатив.

Турция, как принимающая сторона, заключит соответствующее соглашение с секретариатом РКИК ООН и возьмет на себя все организационные и логистические обязательства. Она также назначит Климатического чемпиона ООН и Молодежного чемпиона, кандидатура которого будет предложена Австралией, а также будет отвечать за программу действий COP31.

Австралийский представитель, назначенный Президентом COP31, будет координировать вопросы подготовки переговорного процесса от завершения COP30 до окончания COP31/CMA8/CMP21. Его полномочия включают проведение консультаций, подготовку переговорных текстов, выбор сопредседателей и координацию взаимодействия с секретариатом РКИК ООН по вопросам переговоров. Австралия также совместно с тихоокеанскими странами сформирует повестку Pre-COP и обеспечит его организацию.

Турция и Австралия, опираясь на усилия бразильского председательства COP30, намерены расширить и усилить глобальную климатическую повестку действий. В частности, на COP31 запланирована отдельная сессия, посвященная финансовым потребностям малых островных развивающихся государств и продвижению Тихоокеанского фонда устойчивости. Стороны также совместно проработают назначение дополнительных тематических чемпионов, включая представителей тихоокеанского региона.