https://news.day.az/world/1797167.html В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки, четыре человека получили ранения. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Инцидент произошел в Конкорде, штат Северная Каролина. Согласно заявлению властей города, три человека находятся в критическом состоянии, один - в стабильном.
В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки, четыре человека получили ранения. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в Конкорде, штат Северная Каролина. Согласно заявлению властей города, три человека находятся в критическом состоянии, один - в стабильном.
Пока неясно, что послужило причиной стрельбы. Полиция Конкорда изучает видеозаписи с места происшествия и опрашивает очевидцев.
