Пожар произошел в молодежном городке в Бинагади

21:15

В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в поселке Мехтиабад Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Бинагадинского районного отдела Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже семиэтажного жилого здания.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар был быстро потушен, не позволив ему распространиться.

В результате пожара в двухкомнатной квартире общей площадью 61 квадратный метр, сгорели вещи в одной из комнат на площади 10 квадратных метров.

Большая часть квартиры, а также соседние жилища были защищены от огня.

Во время пожара в рамках мер безопасности сотрудники МЧС эвакуировали 5 жильцов дома, включая одного несовершеннолетнего.

19:41

В жилом доме в молодёжном городке в Бинагади произошёл пожар.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и бригады скорой медицинской помощи.

В ответ на запрос Milli.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошедший пожар был оперативно потушен.

"По факту происшествия будет предоставлена подробная информация".

Ранее мы сообщали, что в Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку. В результате пожара погибли три человека, их личности установлены. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело.