Сильный пожар в многоэтажном доме в Баку: есть жертвы - ОБНОВЛЕНО 5 - ФОТО - ВИДЕО
21:17
В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что в результате пожара пострадали 20 человек. Их госпитализировали.
Продолжается предоставление необходимой медицинской помощи
Зафиксировано 3 случая смерти до прибытия врачей.
21:30
Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям полностью ликвидировали пожар, возникший в электрической шахте многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили в ведомстве, квартиры были защищены от возгорания и не пострадали.
21:07
Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, был локализован.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию МЧС.
В настоящее время продолжается операция по полной ликвидации пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
20:35
В связи с пожаром, произошедшим в одном из многоэтажных зданий, расположенных на территории Ясамальского района столицы, к месту происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции обеспечивают охрану места происшествия, проводят мероприятия по безопасности, эвакуации и другие необходимые действия.
20:13
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первичная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.
В связи с поступившим сообщением незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
