Сильный пожар в многоэтажном доме в Баку: есть жертвы

21:17

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что в результате пожара пострадали 20 человек. Их госпитализировали.

Продолжается предоставление необходимой медицинской помощи

Зафиксировано 3 случая смерти до прибытия врачей.

21:30

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям полностью ликвидировали пожар, возникший в электрической шахте многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в ведомстве, квартиры были защищены от возгорания и не пострадали.

21:07

Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, был локализован.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию МЧС.

В настоящее время продолжается операция по полной ликвидации пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

20:35

В связи с пожаром, произошедшим в одном из многоэтажных зданий, расположенных на территории Ясамальского района столицы, к месту происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции обеспечивают охрану места происшествия, проводят мероприятия по безопасности, эвакуации и другие необходимые действия.

20:13

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первичная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.

В связи с поступившим сообщением незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.