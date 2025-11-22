https://news.day.az/society/1797119.html

Установлены имена погибших при пожаре в жилом доме в Баку

Установлены личности погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку. Как передает Day.Az, в результате пожара погибли Самир Камал оглу Мухаммедов, 1984 года рождения, Арзу Али гызы Гамбарли, 2018 года рождения, и Кенуль Велибей гызы Гумбатова, 1977 года рождения.