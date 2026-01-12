Vakansiya:

İş yeri: M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı Filialı

İş qrafiki: Tam ştat, 6 günlük

  • Həftə içi: 09:00-17:00
  • Şənbə: 09:00-15:00

Əmək haqqı: Müsahibə əsasında müəyyən ediləcəkdir.
Ünvan: Binəqədi rayonu, Xocasən qəsəbəsi, Universitet küç., 1

Vəzifə öhdəlikləri:

  • Mühasibat uçotunun mövcud qanunvericiliyə uyğun şəkildə aparılması
  • Maliyyə hesabatlarının (aylıq, rüblük, illik) hazırlanması və təqdim edilməsi
  • Vergi, DSMF və digər dövlət orqanlarına müvafiq hesabatların vaxtında təqdim edilməsi
  • Büdcə və büdcədənkənar vəsaitlərin uçotuna nəzarət
  • Əməkhaqqı, məzuniyyət, ezamiyyə, tələbə təqaüdləri və digər ödənişlərin hesablanması və ödənilməsinin təmin edilməsi
  • Əsas vəsaitlərin, ehtiyatların və mal-material qiymətlilərinin alınması, istismara verilməsi, amortizasiyasının hesablanması, balansdan silinməsi və inventarizasiyanın aparılması
  • Mühasibat sənədlərinin düzgün və vaxtında rəsmiləşdirilməsi
  • Rəhbərliyin və baş mühasibin tapşırıqlarının icrası

Namizədə tələblər:

  • Ali təhsil (maliyyə, mühasibatlıq və ya iqtisadiyyat üzrə)
  • Mühasibatlıq sahəsində minimum 3 il iş təcrübəsi
  • Dövlət müəssisəsində və ya ali təhsil müəssisəsində iş təcrübəsi arzuolunandır.
  • AR Vergi Məcəlləsi, əmək qanunvericiliyi və mühasibat uçotu üzrə biliklər
  • 1C, MS Excel və müvafiq mühasibat proqramlarında sərbəst işləmək bacarığı
  • Azərbaycan dili vacibdir. Rus dili arzuolunandır.
  • Məsuliyyətlilik, dəqiqlik və analitik düşüncə

Müraciət qaydası:

Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər CV-lərini məktubun mövzu hissəsində müraciət etdikləri vəzifənin adını qeyd etməklə [email protected] elektron ünvanına 05.02.2026-cı il tarixinədək göndərə bilərlər.