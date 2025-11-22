Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных радикалов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила пятерых высокопоставленных радикалов ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня боевиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня (22 ноября - прим. ТАСС) движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

"Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, а ХАМАС - нет", - добавил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

По словам Нетаньяху, "в течение всего периода прекращения огня десятки террористов ХАМАС пересекли линию израильских позиций, чтобы атаковать израильские войска".

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) вновь призываем посредников настоять на том, чтобы ХАМАС выполнил свою часть соглашения о прекращении огня и план президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов", - продолжил он, указав, что движение ХАМАС "должно немедленно вернуть останки трех погибших заложников, завершить процесс собственного разоружения и обеспечить полную демилитаризацию сектора Газа".