В ОТГ рассказали о значимости Зангезурского коридора для тюркского мира

Важным фактором вклада в развитие тюркского мира является Зангезурский коридор, как составная часть Среднего коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил глава Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, выступая на симпозиуме в Сельджукском университете Турции.

По его словам, открытие маршрута между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой позволит раскрыть потенциал тюркского мира, "ресурсы и богатства которого будут использоваться во благо тюркских народов". "Зангезурский коридор представляет особую значимость для будущего тюркского мира", - сказал он.

Б.Йылдырым привлек внимание к показателям торговли между странами ОТГ, отметив, что сегодня этот показатель составляет лишь 70 млрд долларов из 1,1 трлн долларов внешнеторгового оборота тюркских государств.

Глава Совета аксакалов ОТГ указал и на необходимость полноценного использования общего тюркского алфавита, состоящего из 34 букв.

"Рабочие моменты относительно общего тюркского алфавита согласованы, Сегодня важно на деле применять этот алфавит. Все зависит от политической воли и стремления отдельно взятых стран внедрить этот алфавит. На это нужно время", - сказаля Б. Йылдырым, указав, что благодаря новому алфавиту, жители стран ОТГ смогут читать на любом из тюркских языков.

Глава Совета аксакалов ОТГ причислил к важным пунктам повестки интеграции тюркских государств и такие вопросы, как подготовка учебников по общей истории тюркского мира, упрощения таможенных процедур, развитие инфраструктуры.