https://news.day.az/world/1797108.html В Стамбуле в ресторане отравились десятки человек Около 25 человек отравились в одном из ресторанов в Стамбуле. Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Абдулла Эмре Гюнер. Все лица были госпитализированы.
В Стамбуле в ресторане отравились десятки человек
Около 25 человек отравились в одном из ресторанов в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Абдулла Эмре Гюнер.
Все лица были госпитализированы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре