В Стамбуле в ресторане отравились десятки человек

Около 25 человек отравились в одном из ресторанов в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Абдулла Эмре Гюнер.

Все лица были госпитализированы.