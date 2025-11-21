https://news.day.az/world/1797108.html

В Стамбуле в ресторане отравились десятки человек

Около 25 человек отравились в одном из ресторанов в Стамбуле. Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Абдулла Эмре Гюнер. Все лица были госпитализированы.